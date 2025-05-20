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Пивоваров: не обсуждали кандидатуру Дзюбы в последние трансферные окна

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможном приглашении нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы в московский клуб.
Фото: ФК "Акрон"
- Рассматривает ли "Динамо" возможность приглашения Артема Дзюбы в команду на следующий сезон? Не обсуждали его кандидатуру в последние трансферные окна, когда он искал новый клуб», — сказал Пивоваров "РБ Спорт".

Артём Дзюба перешел в "Акрон" летом 2024 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне нападающий провел 23 матча во всех турнирах за тольяттинский клуб, забив 10 голов и отдав 5 голевых передач.

Ранее экс-тренер "Динамо" Марцел Личка заявлял, что Артем Дзюба не помешал бы бело-голубым для вариативности в атаке.

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