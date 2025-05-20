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Абаев: хотелось бы, чтобы чемпион России сменился, но им может остаться "Зенит"

Экс-голкипер "Ростова" Илья Абаев в преддверии последнего тура РПЛ поделился мнением о чемпионской гонке.
Фото: официальный сайт РПЛ
- "Быкам" будет непросто — "Динамо" на очень хорошем ходу. Также "Краснодар" будет под большим давлением, им нужна только победа. Хотелось бы, чтобы чемпион России сменился, но им может остаться "Зенит", - сказал Абаев "Чемпионату".

Перед последним туром РПЛ "Краснодар" занимает первую строчку в таблице, имея в своем активе 64 очка. Отрыв от "Зенита" составляет 1 балл. 24 мая в 16:30 в последнем туре чемпионата команда Мурада Мусаева на своем поле сыграет с московским "Динамо". Сине-бело-голубые в это же время проведут домашний матч с "Ахматом".

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