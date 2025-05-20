- Если бы люди хотя бы день побыли в шкуре футболиста, они бы его поняли. Видно, что Наиру небезразлична ни ситуация, ни клуб. Понятно, что переполняют эмоции, что чемпионат для "Локомотива" не задался. Но лучше уж так, чем быть безразличным, - сказал Гуренко "Чемпионату".
19 мая после домашнего матча 29 тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2) защитник "железнодорожников" Наир Тикнизян выразил недовольство игровым временем и изъявил желание покинуть клуб в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Наир провел 23 матча в РПЛ, забив 2 гола.
Гуренко - о словах Тикнизяна: если бы люди хотя бы день побыли в шкуре футболиста, они бы его поняли
Экс-футболист "Локомотива" Сергей Гуренко поддержал защитника "железнодорожников" Наира Тикнизяна после его слов о недовольстве игровым временем.
Фото: ФК "Локомотив"