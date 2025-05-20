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Министр спорта Оренбургской области: очень расстроен, что "Оренбург" вылетел

Министр спорта Оренбургской области Олег Панькин поделился эмоциями после вылета "Оренбурга" из РПЛ.
Фото: "Оренбург"
- Очень расстроен, что команда вылетела, и в следующем сезоне не будет выступать в РПЛ. Как болельщик очень пережевал за команду и ходил на домашние игры клуба, - сказал Панькин "СЭ".

17 мая "Оренбург" уступил "Краснодару" в домашнем матче 29 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2, тем самым потеряв шансы остаться в элитном дивизионе. За тур до конца сезона оренбуржцы отстают на 6 очков от зоны стыковых матчей.

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