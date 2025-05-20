- Сейчас надо уже думать о новом сезоне. Вот сейчас совет директоров находится в размышлениях, кто будет дальше тренировать наше "Динамо". думаю, что, если мы выиграем у "Краснодара", это будет дополнительный аргумент, который будет говорить о профессионализме молодого тренера, - сказал Степашин "КП Спорт".
Напомним, 1 мая Марцел Личка покинул московское "Динамо", проработав в клубе почти два года. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев. Под руководством российского специалиста московский клуб выиграл 3 игры из трех.
На данный момент московское "Динамо" идет на четвертом месте с 56 очками, уступая ЦСКА по личным показателям. 24 мая в последнем туре РПЛ бело-голубые на выезде сыграют с "Краснодаром".
Степашин: "Динамо" надо уже думать о новом сезоне
Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин заявил, что бело-голубым уже сейчас нужно задумываться о новом сезоне.
Фото: ФК "Динамо" Москва