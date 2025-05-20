Сообщается, что игрок находится в шорт-листе бело-голубых на усиление линии обороны в летнее трансферное окно. Более того, столичный клуб уже ведёт общение по возможному трансферу. Отмечается, что ещё одним претендентом на защитника является петербургский "Зенит".
Илья Вахания является игроком "Ростова" с июля 2023 г. В текущем сезоне защитник принял участие в 40 официальных матчах, отдал 4 голевые передачи, получил 4 жёлтые карточки. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 г. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 3 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": московскому "Динамо" интересен защитник "Ростова" Илья Вахания
По информации СМИ, московское "Динамо" интересуется защитником футбольного клуба "Ростов" Ильёй Ваханией.
Фото: ФК "Ростов"