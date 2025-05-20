"Даку попал в сферу интересов ряда команд из Серии А. Их представители уже контактируют с окружением футболиста. При этом, "Рубин" будет стараться продлить с форвардом контракт, истекающий в 2026 году", - приводит слова неназванного источника "Евро-Футбол.Ру".
Мирлинд Даку является игроком казанского "Рубина" с июля 2023 г. С тех пор он принял участие в 61 официальном матче, забил 24 гола, отдал 12 голевых передач, получил 17 жёлтых карточек (две из которых стали вторыми в матче). Действующий контракт албанского нападающего с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 7 миллионов евро.
Форвард "Рубина" Даку может продолжить карьеру в чемпионате Италии
Албанский нападающий казанского "Рубина" Мирлинд Даку может продолжить карьеру в одной из команд чемпионата Италии.
Фото: ФК "Рубин"