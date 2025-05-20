"В этом сезоне "Зенит" был нестабилен. Он со своими возможностями должен был играть более уверенно и взять чемпионский титул. Почему так вышло? Конкуренты стали сильнее, они начали проводить успешные трансферные кампании. Тот же "Краснодар" провел неплохие трансферные кампании и смог навязать "Зениту" конкуренцию. И все московские клубы тоже доставили "Зениту" немало проблем по ходу чемпионата", - приводит слова Хомухи Metaratings.
Петербургский "Зенит", будучи действующим чемпионом России на протяжении последних шести сезонов подряд, в текущем сезоне в 29 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 63 очка, которые позволяют команде Сергея Семака занимать второе место в турнирной таблице. При этом отставание сине-бело-голубых от лидирующего "Краснодара" составляет одно очко.
В Кубке России "Зенит" дошёл до финала Пути РПЛ, где по итогам двухматчевого противостояния уступил московскому ЦСКА.
Хомуха объяснил, почему "Зенит" не сумел досрочно стать чемпионом России в этом сезоне
Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о выступлении петербургского "Зенита" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"