Сообщается, что заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста имеют сразу несколько итальянских клубов.
Страхинья Эракович является игроком "Зенита" с июля 2023 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 28 официальных матчах, отдал две голевые передачи, получил 4 жёлтые карточки. Действующий контракт Эраковича с петербургским клубом рассчитан на срок до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость серба в 10 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: несколько клубов Серии А заинтересовалось игроком "Зенита"
По информации СМИ, защитник петербургского "Зенита" и сборной Сербии Страхинья Эракович ближайшим летом может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Зенит"