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Источник: несколько клубов Серии А заинтересовалось игроком "Зенита"

По информации СМИ, защитник петербургского "Зенита" и сборной Сербии Страхинья Эракович ближайшим летом может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Зенит"
Сообщается, что заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста имеют сразу несколько итальянских клубов.

Страхинья Эракович является игроком "Зенита" с июля 2023 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 28 официальных матчах, отдал две голевые передачи, получил 4 жёлтые карточки. Действующий контракт Эраковича с петербургским клубом рассчитан на срок до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость серба в 10 млн евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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