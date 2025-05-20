«Если футболист большую часть времени проводит на скамейке, это не может его устраивать. Тем более Тикнизян — хороший футболист: мы помним, что играл он очень ярко. Сейчас на его месте играет футболист, который в чем-то его превосходит, и главного тренера устраивает, что он играет на месте Тикнизяна.
Эмоциональные высказывания Тикнизяна? Любой самолюбивый футболист, так все и скажет, и он будет искать ту команду, где будет играть в основном составе. Там, где ему найдут место на поле», — отметил Кечинов «Матч ТВ».
Напомним, 19 мая, после матча 29-го тура РПЛ между столичными «Локомотивом» и ЦСКА, который завершился вничью со счетом 2:2, защитник «железнодорожников» Наир Тикнизян эмоционально высказался о количестве своего игрового времени и будущем в клубе.
Контракт 25-летнего футболиста с «Локомотивом» истекает 30 июня 2026 года. Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. За это время он сыграл 122 матча, в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет 6 миллионов евро.
Кечинов: эмоциональные высказывания Тикнизяна? Любой самолюбивый футболист, так все и скажет
Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поддержал Наира Тикнизяна, который намерен покинуть «Локомотив» из-за нехватки игровой практики.
Фото: ФК "Локомотив"