— Помнил ли ты до матча, что ты ни разу не забивал ЦСКА?
— Да, было две команды, ЦСКА и «Краснодар», сейчас остался один «Краснодар».
— С одной стороны, ЦСКА отыгрался, с другой стороны, мог забить и третий. Чего больше, радости или досады?
— Честно, когда ведёшь 2:0, нужно удерживать, стараться забить третий. Во втором тайме у нас два-три подхода, такие, опасненькие были, надо было выжимать. И отдельно хочу сказать, Антон Митрюшкин просто суперсейв сделал, красавчик, — отметил Воробьёв пресс-службе «Локомотива».
Дмитрий Воробьев выступает за «Локомотив» с июля 2024 года. За это время он провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет 3 миллиона евро.
«Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 29 туров, набрав 50 очков. В последнем матче чемпионата «железнодорожники» сыграют против тольяттинского «Акрона» на выезде 24 мая.
Воробьёв — после дубля в ворота ЦСКА: теперь осталась одна команда, которой я не забивал
Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв прокомментировал дубль в ворота ЦСКА и отметил, что теперь остался только один клуб в РПЛ, которому он не забивал.
Фото: ФК "Локомотив"