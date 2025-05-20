Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Тоттенхэм
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Глушаков назвал нелогичным возможное увольнение Станковича из "Спартака"

Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков высказался о возможной отставке Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.
"Не вижу логики в увольнении Станковича прямо сейчас. Надо дать чуть-чуть поработать и посмотреть, потому что шарахаться от тренера к тренеру это не есть хорошо", - заявил Глушаков "Матч ТВ".

Станкович возглавил "Спартак" летом прошлого года, подписав двухлетний контракт. Под его руководством команда проиграла в финале Кубка России в Пути регионов, а также занимает пятое место в Российской Премьер-Лиге за тур до конца сезона.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится