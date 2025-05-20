"Не вижу логики в увольнении Станковича прямо сейчас. Надо дать чуть-чуть поработать и посмотреть, потому что шарахаться от тренера к тренеру это не есть хорошо", - заявил Глушаков "Матч ТВ".
Станкович возглавил "Спартак" летом прошлого года, подписав двухлетний контракт. Под его руководством команда проиграла в финале Кубка России в Пути регионов, а также занимает пятое место в Российской Премьер-Лиге за тур до конца сезона.
Глушаков назвал нелогичным возможное увольнение Станковича из "Спартака"
Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков высказался о возможной отставке Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.