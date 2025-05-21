"Мне кажется, что сейчас судьям проще принять решение против "Зенита", чем в его пользу. То есть они понимают: если в спорной ситуации встать на сторону питерцев, будет больше скандалов и их начнут клеймить. А если ошибиться против, то все нормально", - сказал Аршавин "СЭ".
"Зенит" за тур до конца чемпионата занимает второе место с отставанием в одно очко от лидирующего "Краснодара". В последнем матче сезона команде Сергея Семака предстоит сыграть дома с грозненским "Ахматом". Ранее петербуржцы проиграли в финале Кубка России в Пути РПЛ московскому ЦСКА и лишились шанса выиграть турнир.
Аршавин: сейчас судьям проще принять решение против "Зенита", чем в его пользу
Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин высказался на тему судейства матчей питерского клуба.
Фото: ФК "Зенит"