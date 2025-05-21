Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Тоттенхэм
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

На матче "Краснодар" - "Динамо" ожидается аншлаг

"Краснодар" ожидает аншлага на домашнем матче с московским "Динамо" в заключительном туре сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"
"Билеты в кассах ещё есть, но активно раскупаются. Гости запросили около 1500 билетов. Реализацию онлайн затруднили хакерские атаки на официальный сайт клуба. Тем не менее в субботу ожидается полный стадион", - сообщил источник "Чемпионата".

Игра между "Краснодаром" и "Динамо" состоится 24 мая в 16:30 по московскому времени. В случае победы краснодарский клуб впервые в истории станет чемпионом РПЛ. Все матчи 30-го тура Премьер-Лиги пройдут в одно время.

Ранее в "Краснодаре" рассказали, что в преддверии поединка с "Динамо" столкнулись с хакерской атакой на свои сетевые ресурсы.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится