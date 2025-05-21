На матче "Краснодар" - "Динамо" ожидается аншлаг

"Билеты в кассах ещё есть, но активно раскупаются. Гости запросили около 1500 билетов. Реализацию онлайн затруднили хакерские атаки на официальный сайт клуба. Тем не менее в субботу ожидается полный стадион", - сообщил источник "Чемпионата".
Игра между "Краснодаром" и "Динамо" состоится 24 мая в 16:30 по московскому времени. В случае победы краснодарский клуб впервые в истории станет чемпионом РПЛ. Все матчи 30-го тура Премьер-Лиги пройдут в одно время.
Ранее в "Краснодаре" рассказали, что в преддверии поединка с "Динамо" столкнулись с хакерской атакой на свои сетевые ресурсы.