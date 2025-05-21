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Сибайя: российский футбол удивит многих после снятия санкций

Экс-игрок "Рубина" Макбет Сибайя прокомментировал текущий уровень российского футбола.
Фото: GETTY IMAGES
"Уровень только вырос. В том числе из-за академий, который развили новых игроков. Я думаю, российский футбол удивит многих после снятия санкций", - цитирует Сибайю "Матч ТВ".

Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В 2025 календарном году сборная России одержала пять сухих побед в товарищеских матчах.

В июне этого года команда Валерия Карпина проведет в России товарищеский матч с Нигерией, а также сыграет на выезде с Белоруссией.

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