"Уровень только вырос. В том числе из-за академий, который развили новых игроков. Я думаю, российский футбол удивит многих после снятия санкций", - цитирует Сибайю "Матч ТВ".
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В 2025 календарном году сборная России одержала пять сухих побед в товарищеских матчах.
В июне этого года команда Валерия Карпина проведет в России товарищеский матч с Нигерией, а также сыграет на выезде с Белоруссией.
Сибайя: российский футбол удивит многих после снятия санкций
Экс-игрок "Рубина" Макбет Сибайя прокомментировал текущий уровень российского футбола.
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