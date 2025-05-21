"У нынешнего "Спартака" очень хороший потенциал. Думаю, нам по силам стать чемпионом и выиграть Кубок в следующем сезоне. У нас в составе есть фантастическая связка качества, характера и правильной ментальности. Мне кажется, нам просто нужно чуть больше времени, чтобы все лучше узнали друг друга и стали одним целым", - цитирует Гарсию Legalbet.
Напомним, что Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" из греческого АЕКа в зимнее трансферное окно за 18,7 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года.
После 29-ти сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 54-мя набранными очками. В заключительном туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" примет на своем поле подмосковные "Химки". Команда Деяна Станковича вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив в финале Пути регионов на своем поле "Ростову" (1:2).
Ливай Гарсия: "Спартаку" по силам стать чемпионом и выиграть Кубок в следующем сезоне
Нападающий московского "Спартака" Ливай Гарсия считает, что красно-белые могут стать чемпионами страны в следующем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"