"Возвращение Вендела в "Зенит" — радостная новость. Вендел был одним из лидером команды. Его возвращение придаст команде больше креатива в середине поля. Вендел начинал много атак "Зенита". Ему всё знакомо, это не новый игрок. Многое будет зависеть от него, в каком состоянии он будет. Потому что мы понимаем, что Вендел хотел уйти. Мне кажется, он всегда был большим профессионалом. К нему у меня никогда не находилось претензий по самоотдаче", - приводит слова Радченко "Чемпионат".
21 мая стало известно о том, что запланированный на июнь 2025 года переход полузащитника Вендела из петербургского "Зенита" в бразильский "Ботафого" по геополитическим причинам сорвался. Предварительно, сумма компенсации за этот трансфер должен был составить 20 миллионов евро.
Вендел выступает за "Зенит" с октября 2020 года. С тех пор бразильский игрок в общей сложности принял участие в 150 официальных матчах, в которых забил 21 гол и отдал одноклубникам 36 голевых передач. Кроме того, в составе сине-бело-голубых хавбек четыре раза становился чемпионом России по футболу.
Радченко: возвращение Вендела — радостная новость, оно придаст "Зениту" больше креатива
Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал новость о срыве перехода полузащитника Вендела из "Зенита" в "Ботафого".
Фото: ФК "Зенит"