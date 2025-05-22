"Сложно сказать, кто станет чемпионом. Но думаю, если "Краснодар" в этом году не возьмет чемпионский титул, то ближайшие лет пять точно не станет уже чемпионом. В том году упустили шанс, а в этом есть возможность исправиться. Но таких возможностей много не бывает", - цитирует Прудникова "Матч ТВ".
После 29-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 64-мя набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на один балл. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести сезонов кряду.
В 30-м туре Российской Премьер-Лиги команда Мурада Мусаева примет на своем поле московское "Динамо", сине-бело-голубые сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом". Напомним, что все матчи заключительного тура будут проходить одновременно.
Прудников: если "Краснодар" в этом сезоне не станет чемпионом, то не возьмет золото еще лет пять
Бывший футболист Александр Прудников высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"