По данным Metaratings, футболиста порекомендовали как возможный вариант усиления левого фланга обороны красно-белых. В самом клубе рассчитывают подписать на данную позицию молодых иностранцев с потенциалом роста.
Ранее стало известно, что "Локомотив" готов продать Тикнизяна в летнее трансферное окно за 2-3 млн евро. Такое решение принято после скандального монолога футболиста по итогам матча с ЦСКА (2:2).
"Спартаку" предложили подписать Тикнизяна
Услуги защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна предложили "Спартаку" в качестве усиления состава.
Фото: ФК "Локомотив"