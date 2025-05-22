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"Спартаку" предложили подписать Тикнизяна

Услуги защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна предложили "Спартаку" в качестве усиления состава.
Фото: ФК "Локомотив"
По данным Metaratings, футболиста порекомендовали как возможный вариант усиления левого фланга обороны красно-белых. В самом клубе рассчитывают подписать на данную позицию молодых иностранцев с потенциалом роста.

Ранее стало известно, что "Локомотив" готов продать Тикнизяна в летнее трансферное окно за 2-3 млн евро. Такое решение принято после скандального монолога футболиста по итогам матча с ЦСКА (2:2).

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