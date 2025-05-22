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Источник: три города претендуют на проведение Суперкубка России-2025

Стало известно, где может пройти Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, РФС рассматривает несколько городов, которые могут принять матч за Суперкубок России-2025. Среди вариантов называется Москва и Нижний Новгород. По данным источника, на начальном этапе обсуждения также фигурировал Саранск.

Суперкубок разыгрывают между собой чемпион России и победитель Кубка России. Этим летом игра состоится 12 или 13 июля.

Напомним, действующим обладателем трофея является "Зенит". В прошлом розыгрыше петербургская команда обыграла "Краснодар". Встреча проходила на стадионе "Волгоград Арена" и завершилась со счетом 4:2.

Источник: "РБ Спорт"

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