Как сообщает источник, РФС рассматривает несколько городов, которые могут принять матч за Суперкубок России-2025. Среди вариантов называется Москва и Нижний Новгород. По данным источника, на начальном этапе обсуждения также фигурировал Саранск.
Суперкубок разыгрывают между собой чемпион России и победитель Кубка России. Этим летом игра состоится 12 или 13 июля.
Напомним, действующим обладателем трофея является "Зенит". В прошлом розыгрыше петербургская команда обыграла "Краснодар". Встреча проходила на стадионе "Волгоград Арена" и завершилась со счетом 4:2.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: три города претендуют на проведение Суперкубка России-2025
Стало известно, где может пройти Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"