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Каррера: даже если "Спартак" займет третье место, не буду считать этот сезон успешным

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о результатах команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Если "Спартак" займет третье место, я не буду считать этот сезон успешным. Для меня успех - это когда ты побеждаешь и пишешь историю!" - цитирует Карреру "СЭ".

За один тур до конца текущего розыгрыша российской Премьер-лиги московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице. Красно-белые набрали 54 очка в 29 турах и отстают от призовой тройки на два балла.

В заключительном матче сезона команда Деяна Станковича примет на своем поле подмосковные "Химки". Встреча состоится на "Лукойл Арене" в субботу, 24 мая, и начнется в 16:30 по столичному времени.

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