"Зенит" в последние годы идёт по нисходящей. В прошлом сезоне команда чудом стала чемпионом. Если питерцы в этом году не возьмут золото, это пойдёт на пользу российскому футболу и самому "Зениту". Возможно, тогда в клубе увидят ошибки и начнут их исправлять. А когда ты всё выигрываешь, никаких ошибок не видишь. Появятся ошибки в селекции и векторе развития клуба — многим не нравится курс на бразильцев", - приводит слова Наумова "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" после 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 имеет в своём активе 63 очка, которые позволяют команде Сергея Семака на данный момент занимать второе место в турнирной таблице. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего "Краснодара" сейчас составляет одно очко.
В заключительном туре "Зенит" 24 мая на своем поле сыграет против грозненского "Ахмата", а "Краснодар" дома встретится с московским "Динамо". Начало обеих встреч запланировано на 16:30 по московскому времени.
Наумов: если "Зенит" не возьмёт золото, это пойдёт на пользу российскому футболу и самому клубу
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о петербургском "Зените", который претендует на золотые медали чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"