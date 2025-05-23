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Божович: иностранные тренеры не понимают российский менталитет, им нужно больше времени для результата

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович высказался о работе иностранных тренеров в РПЛ.
Фото: GETTY IMAGES
"Нужны ли российскому футболу иностранные тренеры? Мне кажется, лучше привлекать своих специалистов. Я не могу сказать, что иностранцы — плохие тренеры. Они просто не понимают российский менталитет так, как россияне. Им нужно больше времени, за год сложно добиться результата", - цитирует Божовича Sport24.

На данный момент в Российской Премьер-Лиге работаю четыре иностранных тренера: в ЦСКА (Марко Николич), "Спартаке" (Деян Станкович), "Ростове" (Джонатан Альба) и "Оренбурге" (Владимир Слишкович). Миодраг Божович ранее был главным тренером "Амкара", тульского "Арсенала", "Крыльев Советов", "Ростов", московских "Локомотива" и "Динамо".

Отметим, что за последние шесть сезонов петербургский "Зенит", который возглавляет российский тренер Сергей Семак, шесть раз становился чемпионом страны.

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