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В "Химках" прокомментировали получение временной лицензии

Инвестор "Химок" Туфан Садыгов прокомментировал получение подмосковным клубом временной лицензии.
Фото: GETTY IMAGES
"У меня нет информации. К сожалению, ни с кем не общался. Дождитесь ответа. Сегодня-завтра она должна быть", - цитирует Садыгова "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что подмосковные "Химки" получили временную лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ. Если же клуб не решит финансовые проблемы до 20 июне, то РФС отзовет лицензию и команда вылетит из РПЛ.

Напомним, что персонал и футболисты подмосковных "Химок" на протяжении нескольких месяцев не получали заработную плату. Сообщалось, что руководство имеет задолжность в 800 миллионов рублей. Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщал, что клуб перешел под внешний контроль лиги.

После 29-ти сыгранных туров команда Магомеда Адиева занимает 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 29-ю набранными очками. В заключительном туре чемпионата России подмосковный клуб сыграет на выезде с московским "Спартаком".

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