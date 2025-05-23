"РФС мотивирует данный запрет общемировой практикой, а именно уставом УЕФА и практикой спортивного арбитражного суда города Лозанны, который установил, что бонусы от третьих лиц включены не только в виды деятельности, связанные с договорными матчами, но также и то, что они представляют собой нарушение уставных целей и принципов УЕФА, оказывают влияние на конкуренцию и могут означать неоправданное преимущество для участника", - приводит заявление РФС "Чемпионат".
Заключительный 30-й тур Российской Премьер-Лиги пройдет 24 мая. Для того, чтобы команды находились в равных условиях, организаторы приняли решение провести все восемь матчей в единое время - в 16:30 по мск.
За тур до финиша чемпионата "Краснодар" лидирует в турнирной таблице с отрывом в один балл от "Зенита". Краснодарская команда в последнем матче турнира сыграет дома с московским "Динамо", петербуржцы примут у себя грозненский "Ахмат".
В РФС перед 30-м туром РПЛ напомнили о запрете стимулирования команд третьей стороной
В Российском футбольном союзе напомнили о запрете стимулирования команд третьей стороной, сославшись на общемировую практику и устав УЕФА.
Фото: ФК "Краснодар"