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В РФС перед 30-м туром РПЛ напомнили о запрете стимулирования команд третьей стороной

В Российском футбольном союзе напомнили о запрете стимулирования команд третьей стороной, сославшись на общемировую практику и устав УЕФА.
Фото: ФК "Краснодар"
"РФС мотивирует данный запрет общемировой практикой, а именно уставом УЕФА и практикой спортивного арбитражного суда города Лозанны, который установил, что бонусы от третьих лиц включены не только в виды деятельности, связанные с договорными матчами, но также и то, что они представляют собой нарушение уставных целей и принципов УЕФА, оказывают влияние на конкуренцию и могут означать неоправданное преимущество для участника", - приводит заявление РФС "Чемпионат".

Заключительный 30-й тур Российской Премьер-Лиги пройдет 24 мая. Для того, чтобы команды находились в равных условиях, организаторы приняли решение провести все восемь матчей в единое время - в 16:30 по мск.

За тур до финиша чемпионата "Краснодар" лидирует в турнирной таблице с отрывом в один балл от "Зенита". Краснодарская команда в последнем матче турнира сыграет дома с московским "Динамо", петербуржцы примут у себя грозненский "Ахмат".

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