Английская премьер-лига

2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

Кузнецов поделился мнением о возможном обмене Дивеева на Гонду

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал возможный переход защитника команды Игоря Дивеева в "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА
Ранее "Чемпионат" сообщил, что Дивеева могут обменять на нападающего питерцев Лусиано Гонду.

"Дивеев — это потеря для ЦСКА. Бразилец Виктор не соответствует уровню команды, совершает ошибки. Думаю, армейцы отпускают Игоря, потому что здесь и финансовый вопрос хороший. Если бы Дивеев был нужен ЦСКА, то даже разговора о его переходе не было бы", — передает слова Кузнецова "Советский спорт".

Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года, и за это время провел в составе красно-синих 203 матча, в которых забил 20 мячей и отдал 5 результативных передач, выиграв с коллективом два Кубка и Суперкубок страны.

Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 9 млн евро.

