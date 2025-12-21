Ранее "Чемпионат" сообщил, что Дивеева могут обменять на нападающего питерцев Лусиано Гонду.
"Дивеев — это потеря для ЦСКА. Бразилец Виктор не соответствует уровню команды, совершает ошибки. Думаю, армейцы отпускают Игоря, потому что здесь и финансовый вопрос хороший. Если бы Дивеев был нужен ЦСКА, то даже разговора о его переходе не было бы", — передает слова Кузнецова "Советский спорт".
Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года, и за это время провел в составе красно-синих 203 матча, в которых забил 20 мячей и отдал 5 результативных передач, выиграв с коллективом два Кубка и Суперкубок страны.
Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 9 млн евро.
Кузнецов поделился мнением о возможном обмене Дивеева на Гонду
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал возможный переход защитника команды Игоря Дивеева в "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА