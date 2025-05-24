- Сезон еще не закончен, чтобы подводить итоги, давайте подождем завершения матча «Динамо» Мх с «Ростовом». Честно говоря, хотелось бы увидеть команду в восьмерке, - сказал Морозов "Матч ТВ".
На данный момент "Акрон" располагается на девятом месте в таблице РПЛ с 35 очками. Чтобы обойти "Ростов", в активе которого 38 баллов, тольяттинцам нужно обыграть на своем поле "Локомотив", а южанам уступить в гостевом матче махачкалинскому "Динамо". Все матчи состоятся сегодня, 24 мая, в 16:30 по московскому времени.
Владелец "Акрона": хотелось бы увидеть команду в восьмерке
Учредитель "Акрона" Павел Морозов поделился ожиданиями от последнего тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Акрон"