- Он действительно прибавил после моего паса, когда я перед матчем "Зенита" с "Пари НН" выходил на центр поля вместе с блокадницей и мы делали символический первый удар по мячу в честь приближавшегося 80-летия Победы. И вот после моего паса Саша стал забивать в РПЛ. Это шутка, конечно. Но он молодец, прибавил, - приводит слова Погребняка "Известия".
Александр Соболев перешел в санкт-петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Первое результативное действие в текущем сезоне РПЛ Соболев совершил в 23-м туре против "Локомотива" (1:1). В последних трех турах чемпионата российский нападающий забил три гола.
На данный момент "Зенит" занимает вторую строчку в РПЛ, уступая "Краснодару" на 1 очко.
Погребняк: Соболев действительно прибавил после моего паса
Экс-игрок "Зенита" Павел Погребняк оценил прогресс нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"