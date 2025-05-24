Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Краснодар
16:30
ДинамоНе начат
Спартак
16:30
ХимкиНе начат
ЦСКА
16:30
Нижний НовгородНе начат
Зенит
16:30
АхматНе начат
Акрон
16:30
ЛокомотивНе начат
Динамо Мх
16:30
РостовНе начат
Рубин
16:30
ОренбургНе начат
Факел
16:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
13:00
ЧайкаНе начат
Торпедо
13:00
КАМАЗНе начат
Арсенал Тула
13:00
БалтикаНе начат
Урал
13:00
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
13:00
ШинникНе начат
Алания
13:00
НефтехимикНе начат
Ротор
13:00
УфаНе начат
Черноморец
13:00
СочиНе начат
Енисей
13:00
ТюменьНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Мадрид
17:15
Реал СосьедадНе начат
Леганес
19:30
ВальядолидНе начат
Эспаньол
19:30
Лас-ПальмасНе начат
Алавес
22:00
ОсасунаНе начат
Райо Вальекано
22:00
МальоркаНе начат
Хетафе
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
19:00
ДженоаНе начат
Милан
21:45
МонцаНе начат

Кубок Германии

Новости
Арминия
21:00
ШтутгартНе начат

Кубок Франции

Новости
ПСЖ
22:00
РеймсНе начат

Погребняк: Соболев действительно прибавил после моего паса

Экс-игрок "Зенита" Павел Погребняк оценил прогресс нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
- Он действительно прибавил после моего паса, когда я перед матчем "Зенита" с "Пари НН" выходил на центр поля вместе с блокадницей и мы делали символический первый удар по мячу в честь приближавшегося 80-летия Победы. И вот после моего паса Саша стал забивать в РПЛ. Это шутка, конечно. Но он молодец, прибавил, - приводит слова Погребняка "Известия".

Александр Соболев перешел в санкт-петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Первое результативное действие в текущем сезоне РПЛ Соболев совершил в 23-м туре против "Локомотива" (1:1). В последних трех турах чемпионата российский нападающий забил три гола.

На данный момент "Зенит" занимает вторую строчку в РПЛ, уступая "Краснодару" на 1 очко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится