«Исходя из имеющихся видеоракурсов положение руки не является очевидно наказуемым ввиду того, что рука находится в естественном положении, близко к телу и не увеличивает его площадь, защитник пытается убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом, двигающегося с короткой дистанции. Комиссия определила, что VAR верно не вмешался в игровой момент ввиду отсутствия очевидных оснований считать контакт мяча с рукой Витора Тормены наказуемым», — говорится на официальном сайте РФС.
Инцидент произошел на 87-й минуте встречи 29-го тура РПЛ, завершившейся победой «быков» со счётом 2:1. Голами в составе южан отметились Джон Кордоба и Лукас Оласа.
Напомним, что команда Мурада Мусаева на данный момент лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 64-мя набранными очками. «Оренбург» после поражения от «Краснодара» потерял математические шансы на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге. Подопечные Владимира Слишковича набрали 19 очков за 29 туров.
В 30-м туре «Краснодар» на своём поле сыграет против московского «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
ЭСК одобрила решение судьи не ставить пенальти в ворота "Краснодара" за игру рукой в матче против "Оренбурга"
Экспертно-судейская комиссия РФС подтвердила корректность решения арбитра Василия Казарцева, не назначившего пенальти в ворота «Краснодара» в концовке матча против «Оренбурга».
Фото: кадр трансляции