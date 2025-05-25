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Сёмин: "Зенит" не будет паниковать, а вернётся сильнее в следующем сезоне

Бывший тренер сборной России Юрий Сёмин уверен, что «Зенит» сделает выводы после упущенного чемпионства и настроится на борьбу в новом сезоне.
Фото: Rusfootball.info
«Сейчас новый чемпион – «Краснодар». Для нашего чемпионата будет полезно. Я уверен, что «Зенит» на этом точно не остановится и сделает выводы. Скажу просто, «Зениту» не хватило одного очка. Я думаю, что турнирная таблица как раз и определяет то, чего не хватило (смеётся).

А если честно, то «Зенит» – серьёзная команда. Они проанализируют всё и дадут бой в следующем сезоне. «Зенит» точно не будет паниковать. А чего паниковать? Уже это делать бессмысленно. Они будут работать над тем, чтобы вернуть чемпионство. Паника никогда не была в интересах «Зенита». Я в этом уверен», – заявил Сёмин «Совспорту».

Перед заключительным туром Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимал «Краснодар», который в своём активе имел 64 очка. На второй строчке располагался петербургский «Зенит», который за 29 матчей набрал 63 очка.

«Краснодар» уверенно победил на своем поле столичное «Динамо» (3:0) и завоевал впервые в своей истории золотые медали, обойдя «Зенит», идущий на втором месте с 65 очками.

Ранее «быки» становились серебряными призерами чемпионата и трижды выигрывали бронзовые медали. В Кубке России краснодарская команда дважды выходила в финал, но оба раза в нем уступала.

Напомним, что в предыдущие шесть лет бессменным чемпионом России становился петербургский «Зенит».

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