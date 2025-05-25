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Самородов — о стыках: в этой ситуации впервые, как и "Ахмат". Даже представления не имею, что это такое

Форвард грозненского «Ахмата» Максим Самородов прокомментировал участие команды в стыковых матчах за право остаться в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Ахмат"
«Что можно сказать о ситуации со стыками? Я в этой ситуации впервые, как и «Ахмат». Даже представления не имею, что это такое. Поэтому мне тяжело комментировать. Но мне без разницы, с кем играть. Главное — победить и остаться в Премьер-Лиге», — заявил Самородов «Чемпионату».

В 30-м туре РПЛ «Ахмат» со счётом 0:3 уступил в гостях «Зениту» и финишировал на четырнадцатой строчке с 25 очками.

Соперником грозненской команды станет екатеринбургский «Урал», занявший четвертое место в Первой лиге. Первые матчи пройдут 28 мая на поле команд Первой лиги, ответные матчи запланированы на поле команд Премьер-Лиги.

Максим Самородов стал игроком «Ахмата» летом 2024 года, перейдя из казахстанского клуба «Актобе» за 1 миллион евро. В Российской Премьер-Лиге 22-летний нападающий провел 24 матча, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость форварда составляет 1,8 миллиона евро.

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