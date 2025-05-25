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Кечинов - о продлении контракта со Станковичем: "Правильно сделали. Несмотря на результат, "Спартак" играл гораздо лучше, чем при Абаскале"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов поделился с Rusfootball.info мнением по поводу продления контракта "красно-белых" с главным тренером Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Спартак"
- Правильно сделали. В любом случае, несмотря на результат, "Спартак" в этом сезоне играл гораздо лучше, чем при Абаскале. До зимнего перерыва я считал, что "красно-белые" будут фаворитами в золотой гонке. Настолько команда была хороша. Но после зимнего перерыва с ними что-то произошло. Не понимаю, что, но тем не менее.

Поэтому считаю, что надо ещё дать поработать тренеру. Не знаю, сезон или нет, но по крайней мере, исходя из того, как пойдет в следующем сезоне, а там уже делать какие-то выводы. Если команда будет прогрессировать, то все нормально, если что-то пойдет не так, то надо уже будет думать. Но считаю, что сейчас решение приняли верное.

Алина Гущина, Rusfootball.info

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