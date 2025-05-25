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Дуглас Сантос: не сказал бы, что сезон без трофеев - это провал для "Зенита"

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос не считает этот сезон провальным.
Фото: ФК "Зенит"
- Является ли провалом для клуба сезон без трофеев? Я бы не сказал, что это провал. Сейчас у нас год, когда мы не стали чемпионами, но это не провал. Мы должны все обдумать, очистить наш разум. Мы вернемся, будем более сильными и снова станем чемпионами.

Вчера, 24 мая, "Зенит" разгромил на своем поле грозненский "Ахмат" в рамках финального, 30-го тура РПЛ со счетом 3:0. Несмотря на эту победу сине-бело-голубые остались на втором месте в турнирной таблице, впервые за шесть лет не выиграв титул чемпиона России.

Ранее, 14 мая, петербургская команда уступила по итогам двухматчевого противостояния московскому ЦСКА (2:0, 0:2, 3:4 - по пен.) в финале Пути РПЛ Кубка России и завершила свою борьбу за этот трофей.

Источник: ТАСС

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