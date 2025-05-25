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Путин поздравил Мусаева с победой "Краснодара" в чемпионате России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин поздравил главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева с чемпионством.
Фото: Rusfootball.info
- Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края и главному тренеру футбольной команды "Краснодар" Мураду Мусаеву и поздравил их с победой команды "Краснодар" в чемпионате России по футболу.

В субботу, 24 мая, "Краснодар" одержал крупную победу над московским "Динамо" в 30-м туре российской Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре и завершилась со счетом 3:0. Таким образом команда Мурада Мусаева сохранила свой отрыв от идущего вторым "Зенита" по итогам сезона 2024/2025 и завоевала золотые медали чемпионата России.

Источник: ТАСС

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