- Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края и главному тренеру футбольной команды "Краснодар" Мураду Мусаеву и поздравил их с победой команды "Краснодар" в чемпионате России по футболу.
В субботу, 24 мая, "Краснодар" одержал крупную победу над московским "Динамо" в 30-м туре российской Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре и завершилась со счетом 3:0. Таким образом команда Мурада Мусаева сохранила свой отрыв от идущего вторым "Зенита" по итогам сезона 2024/2025 и завоевала золотые медали чемпионата России.
Источник: ТАСС
Путин поздравил Мусаева с победой "Краснодара" в чемпионате России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин поздравил главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева с чемпионством.
Фото: Rusfootball.info