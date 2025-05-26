По информации «СЭ» в рамках чемпионата России-2024/25 судейские бригады допустили 88 ошибок, не исправленных с помощью системы VAR. Для сравнения, четыре года назад, в сезоне-2020/21, таких ошибок было 54. В последующие годы их число увеличивалось: до 87, а затем и до рекордных 120.
Особенно остро судейские ошибки затронули «Динамо» и «Зенит» — у бело-голубых зафиксирован самый негативный баланс (2 решения в их пользу против 12 — против, разница -10), у петербуржцев — 3 против 10 (разница -7). Наибольшее количество спорных решений принято в пользу «Спартака» (11 «за» и 1 «против», разница +10) и «Краснодара» (8–1, +7).
Наибольшее количество судейских ошибок в среднем допустили Артем Любимов (в среднем 1 ошибка за матч), Егор Егоров (0,78) и Евгений Кукуляк (0,73). Абсолютным антирекордсменом стал Сергей Карасев — 10 ошибок в 16 проведённых встречах.
Напомним, что в прошлом году РФС признала Сергея Карасева лучшим арбитром сезона-2023/24. Второе место по итогам сезона занял Кирилл Левников, третье – Павел Кукуян.
По итогам завершения сезона-2024/25 в Российской Премьер-Лиге золотые медали завоевал «Краснодар», набравший 67 очков. На втором месте расположился петербургский «Зенит» с 66 очками. Тройку лидеров замыкает ЦСКА с 59 очками. Московские «Спартак» и «Динамо» заняли четвертое и пятое места соответственно, набрав 57 и 56 очков.
Суперфинал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА состоится 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
"СЭ": судьи чаще ошибались в пользу "Спартака", а "Динамо" и "Зенит" пострадали сильнее других
В сезоне-2024/25 арбитры РПЛ допустили рекордное количество ошибок, особенно часто — в матчах с участием «Спартака», «Динамо» и «Зенита».
Фото: РФС