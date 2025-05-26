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Хлусевич прокомментировал слухи об интересе других клубов: еду домой, буду проезжать Краснодар

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал возможный переход в другой клуб.
Фото: ФК "Спартак"
— Много слухов о твоем будущем. Ты останешься в «Спартаке» на следующий сезон?

— Я еду в Крым домой, буду наслаждаться морем. Вот такие слухи!

— От Крыма недалеко до Краснодара.

— Да, буду проезжать его (смеется), — отметил Хлусевич «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 24-летнему игроку со стороны «Краснодара».

Даниил Хлусевич является игроком «Спартака» с января 2022 года. За это время он принял участие в 99 матчах, где забил 5 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего защитника составляет 4 миллиона евро.

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