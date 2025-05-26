"Это матч, который проводится не под эгидой РФС. Он не попадает под юрисдикцию КДК. Если будут какие-то вопросы, то это, скорее всего, комитет по этике", — приводит слова Григорьянца "СЭ".
Напомним, 27-летний полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой 25 мая во время матча легенд, приуроченного к 100-летнему юбилею петербургского клуба, оказался на фанатской трибуне сине-бело-голубых, где выступил с инициативой прокричать оскорбительный заряд в адрес московского "Спартака".
КДК не может рассмотреть оскорбительный заряд игрока "Зенита" Мостового про "Спартак"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал кричалку игрока петербургского "Зенита" Андрея Мостового в адрес московского "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"