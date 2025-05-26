"Я бы порекомендовал большим боссам клуба успокоиться, стабилизировать ситуацию, доверить всю спортивную составляющую Ролану Гусеву. Дать ему контракт на пять лет и не ждать результата в первые два года. В футболе неправильно из года в год менять тренера. Нужна подготовка, планомерное становление. У Гусева есть все данные для этого. Он был отличным футболистом, он — победитель, знает, как выигрывать чемпионаты", - приводит слова Габулова "Чемпионат".
1 мая московское "Динамо" объявило о расставании с главным тренером команды Марцелом Личкой. Временно исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона-2024/25 был назначен член тренерского штаба чешского специалиста Ролан Гусев. Под его руководством бело-голубые в четырёх встречах одержали три победы и потерпели одно поражение.
В конечном итоге "Динамо" с 56-ю набранными очками расположилось на пятом месте в турнирной таблице, отстав от третьего места, которое занял столичный ЦСКА, на три очка.
Габулов: посоветовал бы боссам "Динамо" дать Гусеву контракт на пять лет
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился своим мнением об исполняющем обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролане Гусеве.
Фото: ФК "Динамо" Москва