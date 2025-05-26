"Сейчас решается вопрос, кто станет руководителем клуба. Есть два пути развития: остаётся текущая конфигурация во главе с Арташесом Арутюнянцем. Либо в клубе появятся люди бизнесмена Андрея Чайки. В таком случае его работники займут почти все руководящие должности в клубе. Однако, у Арутюнянца останется 49% акций и три места в совете директоров", - приводит слова неназванного источника "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что Иван Саввиди может стать владельцем контрольного пакета акций футбольного клуба "Ростов", который ему бы передала Ростовская область.
По итогам сезона-2024/25 "Ростов" в итоговой таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками расположился на восьмой строчке. При этом команде Джонатана Альбы 1 июня предстоит матч Суперфинала Кубка России со столичным ЦСКА. Игра пройдёт в Москве на стадионе "Лужники". Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
"Чемпионат": Саввиди не станет владельцем "Ростова"
По информации СМИ, греческий предприниматель Иван Саввиди, скорее всего, не станет владельцем футбольного клуба "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"