"Деян строит чемпионскую команду в "Спартаке", но ему нужно дать время. В первом сезоне не все получилось. Несмотря на это, они были очень близки к борьбе за чемпионство. Если "Спартак" не будет принимать резких решений, то Станкович приведет команду к трофеям", - сказал Барбоза "РБ Спорт".
Станкович возглавил "Спартак" перед началом минувшего сезона. Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате РПЛ, а также дошла до финала Кубка России в Пути регионов. В конце мая красно-белые продлили контракт с сербским тренером до лета 2027 года.
Агент Барбоза: Станкович строит чемпионскую команду в "Спартаке"
Футбольный агент Пауло Витор Барбоза оценил работы Деяна Станковича на посту главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"