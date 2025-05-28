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Агент Барбоза: Станкович строит чемпионскую команду в "Спартаке"

Футбольный агент Пауло Витор Барбоза оценил работы Деяна Станковича на посту главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Деян строит чемпионскую команду в "Спартаке", но ему нужно дать время. В первом сезоне не все получилось. Несмотря на это, они были очень близки к борьбе за чемпионство. Если "Спартак" не будет принимать резких решений, то Станкович приведет команду к трофеям", - сказал Барбоза "РБ Спорт".

Станкович возглавил "Спартак" перед началом минувшего сезона. Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате РПЛ, а также дошла до финала Кубка России в Пути регионов. В конце мая красно-белые продлили контракт с сербским тренером до лета 2027 года.

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