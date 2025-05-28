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В "Локомотиве" отреагировали на возможность трансфера Даку за 10 млн евро

В руководстве "Локомотива" заявили, что не рассматривают вариант трансфера форварда "Рубина" Мирлинда Даку за 10 млн евро.
Фото: ФК "Рубин"
— Представим, вам говорят: «Даку — 10 миллионов». И Галактионов даёт добро.
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов: На 10 миллионов даёт добро?

— Нет, на футболиста. Игрока за € 10 млн отметаете?
Гендиректор "Локомотива" Владимир Леонченко: Отметаем сразу, — передает слова Ульянова и Леонченко "Чемпионат".

В прошлое зимнее трансферное окно некоторые СМИ сообщали об интересе "Локомотива" к нападающему "Рубина" Мирлинду Даку. Однако трансфер футболиста не состоялся.

В прошедшем сезоне Премьер-Лиги албанский форвард казанцев забил 15 голов и отдал восемь результативных передач. Даку стал вторым в гонке лучших бомбардиров чемпионата.

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