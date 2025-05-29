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Гончаренко - о победе "Пари НН" над "Сочи": до 30-й минуты чувствовали себя нервозно

Главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко дал комментарий после победы нижегородской команды в первом стыковом матче с "Сочи" (2:1).
Фото: ФК "Пари НН"
"Мы сделали шаг вперед, надо готовиться к ответной игре, которая будет напряженной и сложной. Есть время восстановиться и подойти ко второму матчу во всеоружии. Мы во втором тайме пытались растягивать соперника, чтобы они уставали. Цена ошибки велика, в концовке смогли выиграть. До 30-й минуты чувствовали себя нервозно", - приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".

28 мая нижегородский "Пари НН" в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в Российской Премьер-Лиге на выезде одержал победу над футбольным клубом "Сочи" со счётом 2:1. В составе гостей отличились Трошечкин (45+4 мин.) и Александров (88 мин.), а единственный гол у хозяев забил Пасевич (14 мин.).

Ответная встреча запланирована на ближайшую субботу, 31 мая. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

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