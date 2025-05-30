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Агент Барбоза: в Португалии Сперцяном на данный момент не интересуются

Футбольный агент Пауло Барбоза поделился мнением об интересе к полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну со стороны европейских команд.
Фото: ФК "Краснодар"
- Известно, что к Эдуарду есть интерес из Англии, а именно "Лидса". Он, конечно, востребованный игрок. Но в Португалии им на данный момент не интересуются, - сказал Барбоза "СЭ".

Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". В чемпионском сезоне полузащитник провел 28 матчей в Российской Премьер-Лиге за "быков", в которых забил 11 голов и отдал 7 голевых передач.

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