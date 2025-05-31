"У меня все просто: каждый следующий матч - самый важный в карьере. Конечно, сейчас очень хочется взять трофей с ЦСКА", - цитирует Кругового "ВсеПроСпорт".
Суперфинал Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и "Ростов", состоится завтра, 1 июня. Поединок пройдет в "Лужниках" и начнется в 18:00 по московскому времени.
Данил Круговой перешел в ЦСКА летом прошлого года в качестве свободного агента из "Зенита". В составе сине-бело-голубых защитник выигрывал Кубок России в сезоне-2023/24.
Круговой: очень хочется взять трофей с ЦСКА
Защитник ЦСКА Данил Круговой признался, что хочет завоевать в составе "армейцев" Кубок России.
Фото: ПФК ЦСКА