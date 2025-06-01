- Карпин будет причастен к трофею, если "Ростов" выиграет Кубок. Он создавал эту команду, строил ее с нуля. Конечно, это будет и его победа. Но для начала нужно еще постараться обыграть ЦСКА — это задача крайне сложная, - сказала Смородская "РБ Спорт".
Напомним, Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова" 25 февраля 2025 года. Российский специалист возглавлял команду с декабря 2017 года.
В Суперфинале Кубка России "Ростов" встретится с ЦСКА.
Смородская: Карпин будет причастен к трофею, если "Ростов" выиграет Кубок
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила шансы "Ростова" завоевать Кубок России.
Фото: РФС