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Смородская: Карпин будет причастен к трофею, если "Ростов" выиграет Кубок

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила шансы "Ростова" завоевать Кубок России.
Фото: РФС
- Карпин будет причастен к трофею, если "Ростов" выиграет Кубок. Он создавал эту команду, строил ее с нуля. Конечно, это будет и его победа. Но для начала нужно еще постараться обыграть ЦСКА — это задача крайне сложная, - сказала Смородская "РБ Спорт".

Напомним, Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова" 25 февраля 2025 года. Российский специалист возглавлял команду с декабря 2017 года.

В Суперфинале Кубка России "Ростов" встретится с ЦСКА.

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