Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Ростов
0 - 0 (П 3 - 4) 0 034
ЦСКАЗавершен

Бистрович признался, что хочет остаться в ЦСКА

Полузащитник ЦЦСКА Кристиян Бистрович заявил о желании остаться в клубе.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мое будущее? У меня идут переговоры с ЦСКА о продлении контракта. Посмотрим, что будет дальше, но я хочу остаться в команде. Общение с руководством есть", - цитирует Бистровича Sport24.

В минувшем сезоне Кристиян Бистрович провел за ЦСКА во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 2 забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего хорвата в 1,8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца июня этого года.

Сегодня, 1 июня, Кристиян Бистрович стал обладателем Кубка России в составе "армейцевЭю

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится