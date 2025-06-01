"Мое будущее? У меня идут переговоры с ЦСКА о продлении контракта. Посмотрим, что будет дальше, но я хочу остаться в команде. Общение с руководством есть", - цитирует Бистровича Sport24.
В минувшем сезоне Кристиян Бистрович провел за ЦСКА во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 2 забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего хорвата в 1,8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца июня этого года.
Сегодня, 1 июня, Кристиян Бистрович стал обладателем Кубка России в составе "армейцевЭю
Бистрович признался, что хочет остаться в ЦСКА
Полузащитник ЦЦСКА Кристиян Бистрович заявил о желании остаться в клубе.
Фото: ПФК ЦСКА