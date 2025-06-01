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ЦСКАЗавершен

В ЦСКА рассказали, продолжит ли Акинфеев профессиональную карьеру

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем в клубе Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА
"Точно можно сказать, что Игорь будет играть ещё сезон. А там — как захочет сам, насколько позволит физическое состояние", - цитирует Бабаева "Чемпионат".

Сегодня, 1 июня, ЦСКА одержал победу над "Ростовом" в Суперфинале Кубка России (0:0, 4:3 - пен.). Игорь Акинфеев завоевал 22 трофей в карьере и стал самым титулованным российским футболистом.

Контракт голкипера с клубом истекает по окончании следующего сезона.

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