«Будущее Акинфеева? Дай бог, еще лет 20 будет защищать ворота ЦСКА. Естественно, в этом есть доля шутки. Надеюсь, он будет еще долго будет играть за ЦСКА», - цитирует Крамаренко Sport24.
В прошедшем сезоне Акинфеев принял участие в 30 матчах во всех турнирах. Контракт 39-летнего вратаря с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.
Стоит добавить, что Акинфеев стал восьмикратным обладателем Кубка России, установив рекорд. Вратарь обошел по количеству трофеев Сергея Игнашевича и Элвера Рахимича, у которых по семь Кубков России.
Тренер вратарей ЦСКА высказался о будущем Акинфеева
Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко поделился мнением о будущем вратаря армейцев Игоря Акинфеева.
Фото: mk.ru