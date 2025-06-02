Матчи Скрыть

Тренер вратарей ЦСКА высказался о будущем Акинфеева

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко поделился мнением о будущем вратаря армейцев Игоря Акинфеева.
Фото: mk.ru
«Будущее Акинфеева? Дай бог, еще лет 20 будет защищать ворота ЦСКА. Естественно, в этом есть доля шутки. Надеюсь, он будет еще долго будет играть за ЦСКА», - цитирует Крамаренко Sport24.

В прошедшем сезоне Акинфеев принял участие в 30 матчах во всех турнирах. Контракт 39-летнего вратаря с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.

Стоит добавить, что Акинфеев стал восьмикратным обладателем Кубка России, установив рекорд. Вратарь обошел по количеству трофеев Сергея Игнашевича и Элвера Рахимича, у которых по семь Кубков России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится