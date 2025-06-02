"Кайо переходит в наш клуб. Это будет полноценный трансфер", - приводит слова Брито Sport24.
В минувшем сезоне Кайо провел за "Краснодар" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего бразильца в 1,5 миллионов евро, контракт футболиста с южанами рассчитан до лета 2027 года.
Защитник "Краснодара" Кайо переходит в "Ботафого"
Главный скаут "Ботафого" Алессандро Брито сообщил, что к бразильскому клубу в ближайшее время присоединится защитник "Краснодара" Кайо.
Фото: ФК "Краснодар"