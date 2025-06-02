Как сообщает «Чемпионат», стороны находятся на финальной стадии переговоров.
Согласно источнику, годовая зарплата 31-летнего футболиста составит около €1,5 млн. В данный момент обсуждаются детали бонусной части соглашения.
Осипенко играет за «Ростов» с 2020 года, перейдя из «Тамбова» за 250 тысяч евро. В текущем сезоне он провел 30 матчей в Российской Премьер-Лиге, где забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Кроме того, на его счету 10 игр в Кубке России, в которых он забил 1 мяч. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 31-летнего защитника составляет 5 миллионов евро.
"Чемпионат": "Динамо" согласовывает условия контракта с Осипенко
Московское «Динамо» близко к достижению договорённости с защитником «Ростова» Максимом Осипенко по условиям личного контракта.
Фото: РФС